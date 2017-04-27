В Огайо из-за слишком полного покойника начался пожар в крематории

В крематории американского города Цинциннати, штат Огайо, в среду ночью произошел пожар из-за слишком тучного покойника. Об этом пишет местное издание WCPO.

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"Мой сотрудник как раз кремировал человека, который страдал сильным ожирением. Из-за этого огонь разгорелся сильнее допустимого для оборудования уровня", - рассказал владелец крематория Дон Кэтчен.

Пламя перебросилось на соседние контейнеры и комнату.

Пожар потушили спустя два часа. Крематорий продолжит работать – по словам владельцев, он особо не поврежден.

Специалисты отмечают, что при кремировании слишком тучных тел действительно существует риск возникновения пожара. Аналогичный случай произошел в 2014 году в Вирджинии с покойником, весившим более 220 килограмм. Тогда от дыма перегрелась обшивка крыши возле дымохода.