Австрийцы раскритиковали своего канцлера, который занялся доставкой пиццы (видео)

Канцлер Австрии Кристиан Керн решил увеличить свою популярность и пообщаться с людьми, разнося им пиццу. Но у многих австрийцев такой шаг вызвал недовольство, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

В интернете было распространено видео, на котором Кристиан Керн приносит австрийцам пиццу, заказанную ими в одной из пиццерий, и разговаривает с ними об их проблемах.

"Я хочу знать, что движет людьми и чего они ожидают от политиков. К сожалению, никто не приходит ко мне в госканцелярию.... Так что у меня появилась хорошая идея прийти в ваш дом", - говорит Керн в видео.

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Однако в социальных сетях австрийцы критикуют канцлера, в частности, за то, что первым "случайным" человеком, который получил пиццу, на самом деле является функционер партии Керна.

Представитель партии Керна заявил, что ни один из людей на видео не знал о приходе канцлера.

Даже партнеры Керна по коалиции, правоцентристская Народная партия, в своем заявлении отметили, что "любой может увидеть, что неожиданные визиты были надуманными".

Из-за этой ситуации в австрийских СМИ появились предположения, что Керн, который стал канцлером почти год назад, возможно, хочет досрочных выборов уже в этом году.

Напомним, в 2013 году генсек НАТО Йенс Столтенберг, который тогда занимал пост премьер-министра Норвегии, проработал водителем такси в Осло.