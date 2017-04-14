Политика НАТО по сдерживанию не была причиной вторжения России в Украину - Столтенберг

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что стратегия Альянса по сдерживанию внешних угроз не была причиной военного вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом он сказал во время выступления в Университете Джорджа Вашингтона в рамках своего визита в США.

Говоря о соблюдении Альянсом подхода в сдерживании любых действий, которые могут стать угрозой для НАТО извне, он напомнил, что сначала Россия использовала военную силу против Украины.

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При этом он подчеркнул, что политика сдерживания никоим образом не стала причиной российской агрессии в Украине.

"Но важно не связывать это со сдерживанием НАТО. Потому что сдерживание НАТО касается сдерживания любого противника от совершения атаки на любую страну-союзника (НАТО). И мы были чрезвычайно успешными, делая это, потому что не было никакой атаки против любой страны-союзника НАТО с момента основания Альянса", - заявил Столтенберг.

"Украина не является членом НАТО. Таким образом, это не является неудачей сдерживания НАТО, что Россия использовала военную мощь или силу против Украины. Но мы, безусловно, осуждаем использование этой военной силы против Украины, независимо от того, является ли Украина членом НАТО или нет, потому что Россия нарушает международное право, нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Также он заявил, что Альянс продолжает поддерживать Украину.