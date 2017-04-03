Трюдо предложил реванш звезде "Друзей", который побил его в школьные годы (видео)

"Я думал об этом, и знаете, что? Кто бы не хотел ударить Чендлера? Как насчет матча-реванша, Мэттью Перри?", - написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо у себя в Twitter.

Ранее Мэттью Перри, прославившийся ролью в сериале "Друзья", в шоу Джимми Киммела рассказал, что избивал Трюдо, когда учился в школе.

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"Мой друг Крис Мюррей вспомнил, что, вообще-то, мы били Джастина Трюдо в пятом классе", - признался Перри.

По его словам, он не гордится этим поступком, потому что "это была настоящая зависть".

Актер отметил, что отец Трюдо занимал должность премьер-министра, а мать Перри работала его пресс-секретарем.

Трюдо был "единственным ребенком в школе, которого мы могли побить", - добавил Перри.