Трюдо предложил реванш звезде "Друзей", который побил его в школьные годы (видео)
Глава правительства Канады выразил готовность снова сразиться с Чендлером спустя несколько десятков лет.
"Я думал об этом, и знаете, что? Кто бы не хотел ударить Чендлера? Как насчет матча-реванша, Мэттью Перри?", - написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо у себя в Twitter.
Ранее Мэттью Перри, прославившийся ролью в сериале "Друзья", в шоу Джимми Киммела рассказал, что избивал Трюдо, когда учился в школе.
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"Мой друг Крис Мюррей вспомнил, что, вообще-то, мы били Джастина Трюдо в пятом классе", - признался Перри.
По его словам, он не гордится этим поступком, потому что "это была настоящая зависть".
Актер отметил, что отец Трюдо занимал должность премьер-министра, а мать Перри работала его пресс-секретарем.
Трюдо был "единственным ребенком в школе, которого мы могли побить", - добавил Перри.
I've been giving it some thought, and you know what, who hasn't wanted to punch Chandler? How about a rematch @MatthewPerry?— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 1 квітня 2017 р.