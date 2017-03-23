Девочка стащила головной убор с Папы Римского (видео)

05:08, 23 марта 2017
Курьёзы
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Выходку маленькой Эстеллы все восприняли с шуткой и рассмеялись.

В Риме девочка стащила шапочку Папы Римского, когда он пытался поцеловать ее в щечку /

В Риме маленькая девочка стащила с головы Папы Римского Франциска пилеолус (белый головной убор), когда он целовал и благословлял ее.

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Видео опубликовал крестный отец ребенка Маунтин Бутора.

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Теги: #видео#Папа Римский#шапочка