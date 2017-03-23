Девочка стащила головной убор с Папы Римского (видео)
05:08, 23 марта 2017Курьёзы
1692
Выходку маленькой Эстеллы все восприняли с шуткой и рассмеялись.
В Риме девочка стащила шапочку Папы Римского, когда он пытался поцеловать ее в щечку / скриншот
В Риме маленькая девочка стащила с головы Папы Римского Франциска пилеолус (белый головной убор), когда он целовал и благословлял ее.
Читайте такжеВ США выпустили "очищающее душу" пиво с Папой Римским на этикетке
Видео опубликовал крестный отец ребенка Маунтин Бутора.
В Риме девочка стащила шапочку Папы Римского, когда он пытался поцеловать ее в щечку
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter