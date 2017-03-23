Девочка стащила головной убор с Папы Римского (видео)

Выходку маленькой Эстеллы все восприняли с шуткой и рассмеялись.

В Риме маленькая девочка стащила с головы Папы Римского Франциска пилеолус (белый головной убор), когда он целовал и благословлял ее. Читайте такжеВ США выпустили "очищающее душу" пиво с Папой Римским на этикетке Видео опубликовал крестный отец ребенка Маунтин Бутора.

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