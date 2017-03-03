"Вместо проекта "Стена" нужно поставить там этого вахтера": как соцсети отреагировали на попытку задержания Насирова

Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. Самого Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

Пользователи соцсетей уже отреагировали на его попытку его задержания и обратили внимание на "традицию" чиновников жаловаться на проблемы со здоровьем в таких ситуациях. Кроме того, все в восторге от мужества вахтера-дедушки, который не пустил силовиков к Насирову:

Мальчик хочет в Тамбов



Не Мурат, але Насіров — Serhiy Rudenko (@rudenko_s) March 2, 2017

Зараз десь далеко у Феофанії сумує один Насіров — Maxim Bilousenko (@mbilousenko) March 2, 2017

Как сообщал УНИАН, председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.