"Вместо проекта "Стена" нужно поставить там этого вахтера": как соцсети отреагировали на попытку задержания Насирова
2 марта Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе. Детективы НАБУ после нескольких часов попыток все таки попали в палату Насирова в больнице "Феофания" и зачитали ему сообщение о подозрении.
Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. Самого Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.
Пользователи соцсетей уже отреагировали на его попытку его задержания и обратили внимание на "традицию" чиновников жаловаться на проблемы со здоровьем в таких ситуациях. Кроме того, все в восторге от мужества вахтера-дедушки, который не пустил силовиков к Насирову:
Для задержания Насирова спецназовцев не пустил вахhttps://t.co/nE5AUGSfZ2#новости#НАБУ#Насиров#задержаниеpic.twitter.com/NuCA3nJ8E2— INFOKAVA.com (@INFOKAVA) March 2, 2017
Вахтер Феофании#Насировpic.twitter.com/Reoi1GUCyB— Big Chris (@Vinnie_BigChris) March 2, 2017
Дедушка-#вахтер-#пенсионер остановил НАБУ и не пустил командос задержать главу #ГФС Насирова, #НЕПАЛОЖЕНО Нанимайте дедушек, а не адвокатов!— XAPKIB TEPMOMETP (@XAPKIBTEPMOMETP) March 2, 2017
Просто свято якесь,всі радіють. #Насіров об'єднав країну.Пам'ятаєте переписку ДФС: "показатели на дураках сделаем"? pic.twitter.com/8iPdJ5LG7T— Автомайдан (@Automaidan) March 2, 2017
Мальчик хочет в Тамбов— Serhiy Rudenko (@rudenko_s) March 2, 2017
Не Мурат, але Насіров
Зараз десь далеко у Феофанії сумує один Насіров— Maxim Bilousenko (@mbilousenko) March 2, 2017
Как сообщал УНИАН, председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.