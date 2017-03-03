"Вместо проекта "Стена" нужно поставить там этого вахтера": как соцсети отреагировали на попытку задержания Насирова

07:52, 03 марта 2017
Курьёзы
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2 марта Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе. Детективы НАБУ после нескольких часов попыток все таки попали в палату Насирова в больнице "Феофания" и зачитали ему сообщение о подозрении. 

Соцсети отреагировали на задержание Насирова / Скриншот видео

Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. Самого Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

Пользователи соцсетей уже отреагировали на его попытку его задержания и обратили внимание на "традицию" чиновников жаловаться на проблемы со здоровьем в таких ситуациях. Кроме того, все в восторге от мужества вахтера-дедушки, который не пустил силовиков к Насирову:

 

 

 

 

 

 

Как сообщал УНИАН, председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

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Новость в сюжете: Дело Насирова
Теги: #Насиров#НАБУ#задержание