Насирову сообщили о подозрении, у него диагностировали инфаркт (фото, видео)

Председателю Государственной фискальной службы Украины Романа Насирову вручили подозрение.

По мнению адвокатов, следственные действия проводились незаконно, поскольку подозреваемый находился в бессознательном состоянии. Они намерены обжаловать задержание чиновника в суде.

По словам одного из адвокатов Дениса Фетисова, Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением.

По мнению следствия, своими действиями председатель ГФС нанес ущерб государству в размере 2 млрд грн.

Кроме этого, председателя ДФС Романа Насирова вывезли на носилках из "Феофании" и перенесли в реанимобиль, его должны перевезти в кардиологический корпус. По словам одного из врачей, у него диагностировали инфаркт миокарда.

Напомним, сегодня Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает, что полученная от Государственной фискальной службы рассрочка по уплате ренты за добычу природного газа, была частью схемы фирм нардепа Александра Онищенко в завладении денежными средствами ПАО «Укргаздобыча» на сумму 740,07 млн грн.

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Следователи подозревают, что преступная деятельность группы Онищенко маскировалась с помощью того, что фирмы не платили ренту в государственный бюджет. А за счет этого частично перечисляли деньги на счета «Укргаздобычи» под видом доходов от осуществления совместной деятельности. Именно для этого была получена рассрочка по решению Государственной фискальной службы Украины.

Сам Роман Насиров ранее в СМИ заявил, что не помнит обстоятельств, при которых подписывал документы о льготах фирмам беглого нардепа. Глава ГФС утверждает, что в течение осени-весны 2015-2016 годов многие предприятия этой отрасли получили рассрочку под 36% годовых, предусмотренные Налоговым кодексом.