Гибкий мужчина, принимающий странные позы в гонкогском метро, стал звездой интернета

15:44, 22 декабря 2016
Курьёзы
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В интернете вызвали большой резонанс фото мужчины, который ездит в гонконгском метро в странных позах, демонстрируя свою гибкость.

Никто не знает, почему мужчина принимает в метро странные позы / Фото из Facebook

Фотографии гибкого мужчины появились на одной из гонконгских общественных страниц в Facebook, передает 112.ua.

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В комментариях к посту пользователи опубликовали фото, сделанные в другие дни. Необычный пассажир часто ездит в метро в таких позах, словно хочет занять как можно меньше места, забросив ноги за спину.

Фото мужчины вызывают живой интерес интернет-пользователей по всему миру, однако до сих пор неизвестно, кто он, и что побуждает его демонстрировать свою гибкость в метро.

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