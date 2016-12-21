В сети появилось видео с Сантой-экстремалом на сноуборде

Нарядившись в красный рождественский костюм, он стал на сноуборд и проехался снежными склонами, держась за трос, который прицепили вместо оленей до немаленького дрона.

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Прыгая, он по несколько минут держался в воздухе на высоте более семи метров.

За сутки ролик просмотрели около полумиллиона человек.