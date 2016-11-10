"Мадам президент": в США на прилавки ошибочно попал журнал Newsweek о победе Клинтон (фото)

Купить свежий номер журнала успели только 17 человек. Всего было напечатано 125 тысяч экземпляров, пишет Новая газета со ссылкой на New York Post.

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Отмечается, что в ошибке виновата компания-дистрибьютор Topix Media. Они получили два варианта номера, заготовленные на случай победы того или иного кандидата в президенты США, но накануне выборов решили, что шансов больше у Клинтон. Так, в продажу поступил тираж, посвященный именно ей.

Newsweek попросил продавцов вернуть неверный тираж и принес читателям извинения.

Как сообщал УНИАН, по итогам состоявшихся в США 8 ноября выборов Трамп станет новым президентом США.