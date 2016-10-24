Суд Северной Ирландии подтвердил штраф пекарям за отказ испечь торт в поддержку гей-браков

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Апелляционный суд округа Антрим поддержал решение суда нижестоящей инстанции, усмотревшего в отказе испечь торт нарушение законов страны.

Первый процесс по делу прошел в прошлом году. Тогда окружной судья Изабель Браунли пришла к решению, что несмотря на то, что хозяева лавки - убежденные христиане, отказывать в услуге заказавшему торт гей-активисту Гарету Ли они не имели права.

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В соответствии с решением суда, владельцы пекарни должны заплатить Ли компенсацию в размере 500 фунтов. Сам Ли ранее говорил, что деньги пойдут на благотворительность.

Северная Ирландия остается единственной частью Соединенного Королевства, где не разрешены однополые браки. В Шотландии, Англии и Уэльсе они были разрешены в 2014 году. В Северной Ирландии гей-браки, заключенные в других частях Британии, юридически рассматриваются как гражданские союзы.