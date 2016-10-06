Норвежский тренер хочет решить проблему с непрофессионализмом футболистов искусственным оплодотворением: просит Роналду помочь

Тренер клуба "Нордстранд" 5-го норвежского дивизиона Оле Видар придумал, как решить проблему с непрофессионализмом его игроков. Призыв о помощи в поисках спермы лучших футболистов он разместил у себя в Facebook.

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"Меня звут Тофте. Я 30 лет работаю футбольным тренером в Норвегии. Я тренировал более тысячи спортсменов, но большинство из – плохи. Они старые, некоторые – толстые", - жалуется тренер.

Тренер предлагает использовать искусственное оплодотворение, чтобы девушки из его страны родили детей от лучших футболистов мира.

"Но у меня есть идея. Через 20 лет Нордстранда будет лучшей командой мира! Как?! Наши девушки забеременеют от лучших футболистов. Сейчас мне нужна ваша помощь. Кто-то знает Златана Ибрагимовича или Криштиану Роналду, Пола Гаскойна? Помогите распространить это видео. Мне нужно поговорить с ними, я больше не могу..." - призывает Тофте.