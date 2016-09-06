У коршуна Люси диагностировали ожирение после месячного пребывания у доброй бабушки

Как сообщает Meduza со ссылкой на Центр реабилитации хищных птиц, коршун Люся жила месяц «у сердобольной бабушки в сарае».

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Пресс-секретарь Центра Алиса Богомолова рассказала, что бабушка «очень любит все живое» и ухаживала за коршуном Люсей, как за кошкой. Она кормила птицу магазинным мясом, и теперь у Люси не прощупывается киль - это явный признак избыточного веса. Ее посадили на мышино-рыбную диету и выдают уменьшенные порции.

Коршун взрослый, но не летает. Связано это, по всей видимости, не с избыточным весом. «Не летает она не потому, что не может, а потому что не видит в этом смысла», - объяснила Богомолова. Рентген показал перелом правого крыла со смещением и дробь в ноге, а также сильное ожирение.

Птица может летать на несколько метров. Если она сможет восстановиться к середине сентября, ее выпустят на волю. Если нет - оставят под присмотром на всю зиму.

Жители Новосибирска, которые хотят помочь Люсе, смогут сделать это у стенда Центра реабилитации хищных птиц на экологической площадке «Сохраняй!» фестиваля молодежных центров «Лови и лето!», который пройдет 8 сентября у театра оперы и балета.