В Полтаве питон вылез из окна квартиры, пока хозяин уехал в командировку (фото)

21-го августа около 7 часов на 102 поступило сообщение о том, что по улице Г. Хоткевича местная жительница увидела гада, который находился на крыше одного из балконов, сообщило городское правление патрульной полиции.

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На месте происшествия патрульные выяснили, что экзотический питон выпал с пятого этажа на крышу балкона второго этажа, где его и обнаружила женщина.

Патрульные вместе с неравнодушными соседями нашли контакты владельца змеи, но тот находился в командировке. Тогда инспекторы связались с племянницей владельца, а потом вызвали человека, который разбирается в пресмыкающихся. Тот помог безопасно снять питона и вернуть его домой.