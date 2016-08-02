В США автомобиль с двумя собаками протаранил супермаркет (видео)
20:14, 02 августа 2016Курьёзы
1313 0
В американском штате Западная Виргиния две собаки, сидя в автомобиле своей хозяйки, протаранили стену супермаркета.
Кадр из видео WREG News Channel 3
Как сообщает Wreg.com, женщина оставила любимцев в припаркованном автомобиле и ушла за покупками. При этом она не выключала мотор, чтобы работал кондиционер.
Читайте такжеВ России первоклассник угнал у отца машину и проехал за рулем 9 километров
Животные сумели привести автомобиль в движение. По словам очевидцев, машина, за рулем которой сидела собака, начала двигаться в сторону людей, заставив их разбежаться.
В результате автомобиль протаранил стену супермаркета. Второй пес сидел в пассажирском кресле, и после столкновения он сумел опустить стекло двери.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter