В США автомобиль с двумя собаками протаранил супермаркет (видео)

Как сообщает Wreg.com, женщина оставила любимцев в припаркованном автомобиле и ушла за покупками. При этом она не выключала мотор, чтобы работал кондиционер.

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Животные сумели привести автомобиль в движение. По словам очевидцев, машина, за рулем которой сидела собака, начала двигаться в сторону людей, заставив их разбежаться.

В результате автомобиль протаранил стену супермаркета. Второй пес сидел в пассажирском кресле, и после столкновения он сумел опустить стекло двери.