В Германии 91-летняя женщина заполнила "кроссворд" на арт-объекте стоимостью $116 тысяч
В Новом музее искусства и дизайна в Нюрнберге 91-летняя посетительница приняла произведение искусства за обычный кроссворд и заполнила его ручкой.
Женщина была на групповой экскурсии, когда увидела надпись «Вставить слова» рядом с арт-объектом работы датского художника-авангардиста Артура Кепке. Как пожилая дама рассказала позже полиции, эти слова были восприняты ей буквально, и она разгадала «кроссворд», пишет Gazeta.ru по информации The Independent.
Работа художника была создана в середине 1960-х годов. Музей арендовал арт-объект у частного коллекционера. Стоимость работы оценивается в $116 тысяч.
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Директор музея Эва Краузе заявила, что ущерб будет возмещен.
«Мы передадим женщине, что коллекционер воспринял нанесенный ущерб с юмором, она может спать спокойно», — отметила Краузе.
Она добавила, что сотрудники полиции прибыли в музей лишь для оформления страхового случая.