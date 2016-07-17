В Германии 91-летняя женщина заполнила "кроссворд" на арт-объекте стоимостью $116 тысяч

Женщина была на групповой экскурсии, когда увидела надпись «Вставить слова» рядом с арт-объектом работы датского художника-авангардиста Артура Кепке. Как пожилая дама рассказала позже полиции, эти слова были восприняты ей буквально, и она разгадала «кроссворд», пишет Gazeta.ru по информации The Independent.

Работа художника была создана в середине 1960-х годов. Музей арендовал арт-объект у частного коллекционера. Стоимость работы оценивается в $116 тысяч.

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Директор музея Эва Краузе заявила, что ущерб будет возмещен.

«Мы передадим женщине, что коллекционер воспринял нанесенный ущерб с юмором, она может спать спокойно», — отметила Краузе.

Она добавила, что сотрудники полиции прибыли в музей лишь для оформления страхового случая.