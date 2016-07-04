Австралийцы ко Дню независимости США превратили "неаппетитного" Трампа на вкусный пончик

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mashable,

Выпечку придумала сеть Doughnut Time.

«Если мысль об избрании Дональда Трампа в качестве президента США в 2016 году звучит не очень аппетитно, возможно, съедобная версия придется вам больше по вкусу?» - пишет издание.

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Пончик в виде Трампа приурочен к празднованию Дня независимости США, который отмечается 4 июля. Выпечка обыгрывает прическу политика и название праздника - пончик называется Hair Dependence Day.