Австралийцы ко Дню независимости США превратили "неаппетитного" Трампа на вкусный пончик

14:54, 04 июля 2016
Курьёзы
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В Австралии испекли пончики, похожие на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

пончики / twitter.com/mashable

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mashable,

Выпечку придумала сеть Doughnut Time.

«Если мысль об избрании Дональда Трампа в качестве президента США в 2016 году звучит не очень аппетитно, возможно, съедобная версия придется вам больше по вкусу?» - пишет издание.

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Пончик в виде Трампа приурочен к празднованию Дня независимости США, который отмечается 4 июля. Выпечка обыгрывает прическу политика и название праздника - пончик называется Hair Dependence Day.

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