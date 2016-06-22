Замеченных на Донбассе российских танкистов наградили бюстами Путина (фото)

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Активисты группы InformNapalm обратили внимание на фотографию почетной грамоты за победу в конкурсе, опубликованную в аккаунте одного из военнослужащих в конце марта. Грамота подписана командующим 1-й танковой армией генерал-майором Александром Чайко.

В той же публикации есть еще одна фотография - на ней солдаты стоят с призами в руках, "деревянным танчиком" (как он назван в комментарии автора публикации) и бюстом российского президента.

Военнослужащие из Мулино не раз попадали в поле зрения расследователей, ищущих в интернете доказательства присутствия российских войск на востоке Украины.

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В феврале 2016 года было опубликовано расследование, в котором утверждалось, что одного из танкистов 6-й отдельной танковой бригады в Мулино лично наградил часами министр обороны России Сергей Шойгу. Авторы расследования, группа Conflict Intelligence Team, предположили, что ценный подарок стал наградой за ранение в боях под украинским городом Дебальцево.

В январе 2015 года родители служащих в ней солдат жаловались, что их детей заставляют подписывать контракты и отправляют служить в Ростовскую область.