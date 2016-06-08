Во всей Кении отключилось электричество из-за проникновения обезьяны на ГЭС

По данным компании-оператора электростанции, в результате трансформатор выключился, что спровоцировало потерю 180 мегаватт мощности и цепную реакцию, которая и привела к общенациональному отключению, сообщает Русская служба Би-би-си.

На восстановление подачи электричества ушло несколько часов. Сама обезьяна успешно пережила падение и не получила серьезных травм. Ее забрали к себе местные защитники дикой природы.

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Компания-оператор электростанции отметила, что ключевые элементы энергетической структуры защищены от диких животных забором, по которому пущено электричество. В компании выразили сожаление в связи с тем, что обезьяна все же сумела пробраться внутрь.

Веерные отключения электроэнергии происходят в Кении достаточно часто. В связи с этим многие местные предприниматели даже обзавелись собственными генераторами, чтобы не прерывать работу во время блэкаутов.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Голландии шимпанзе сбили беспилотник.