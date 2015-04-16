Голландские обезьяны сбили беспилотник

Во время съемок фильма с беспилотника обезьяны обнаружили странный объект в небе, вооружились длинными палками, сбили летательный аппарат и внимательно его изучили, пишет Washington Post, сообщение которого цитирует Лента.ру.

Утром 10 апреля 2015 года в зоопарке проходили съемки фильма о животных и их среде обитания (в этом зоопарке присутствует несколько обширных зон, посвященных различным экосистемам). Когда ведущий видеосъемку беспилотник приблизился к жилищу шимпанзе, приматы сразу же обратили внимание на аппарат и вооружились длинными палками. Одна из обезьян забралась на высокую ветку дерева и притворилась спящей. В момент приближения дрона шимпанзе сбил его.

Читайте такжеУченые "перевели" язык обезьянУпавший беспилотник окружила группа обезьян. Аппарат быстро разломали, однако камера продолжала работать. Одна любопытствующая особь подняла камеру с земли, в результате чего было заснято обезьянье селфи.

В марте 2015 года СМИ также сообщили о том, как при подготовке научного эксперимента осьминог в аквариуме завладел фотокамерой и сделал серию снимков оператора. Нейрофизиологи Миддлбери-колледжа (США) поручили штатному режиссеру заснять осьминога, с которым они работали. Режиссер вложил камеру в водонепроницаемый корпус и поместил ее в аквариум с животным. Однако вместо того, чтобы позировать, осьминог завладел камерой и начал фотографировать самого режиссера.