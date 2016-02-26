В США полиция четыре часа гонялась за наряженным в единорога пони (фото)

Примечательно, что во время погони животное по кличке Джульетта было наряжено в костюм единорога — у него были розовые поводья и накладной рог, закрепленный на лбу. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает The Huffington Post.

Владелица пони — фотограф Сандра Бус, занимающаяся проведением фотосессий для детей. По словам женщины, ее питомица сбежала с детского праздника, на котором они работали, вечером в среду, 24 февраля. Водители заметили галопирующего «единорога» на шоссе уже за пределами города, передает Lenta.ru.

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На поиски Джульетты стражи порядка отправили полицейские вертолет, однако ей несколько часов удавалось скрываться от сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщил представитель полиции Джошуа Макконнел (Joshua McConnell), пони в результате произошедшего не пострадал. Тем не менее, он назвал это счастливой случайностью, поскольку животное легко могла сбить одна из проезжающих мимо машин. «Но это была бы уже совсем другая история», — заключил он.

К настоящему времени беглянку вернули хозяйке.