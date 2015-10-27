Полицейские будут помогать "несчастливым" жителям Дубая - Independent

Полиция ОАЭ может позвонить по телефону жителям города Дубай, которые заявляют, что "несчастливы", пишет РИА Новости со ссылкой на Independent.

Издание пишет об онлайн-исследовании, цель которого — поместить Дубай в топ-10 "самых счастливых городов мира" к 2021 году. Респондентам предлагается выбрать, как они оценивают свое настроение — с помощью изображения недовольного лица, улыбки или прямой линии, обозначающей отсутствие впечатлений. В первый день запуска исследования власти города получили более 200 тысяч ответов — 84% жителей города оказались "счастливы", 10% — "несчастны", 6% — настроены "нейтрально".

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"Полиция заявляет, что будет звонить тем, кто говорит, что несчастлив, что озадачивает некоторых экспертов", — пишет газета. "Если проблема нам подконтрольна, мы поможем им с ней, если это дело другого правительственного учреждения, мы передадим дело", — заявил представитель полиции Дубая.

"Для меня это выглядит как попытка слегка под страхом заставить людей отвечать на вопросы и отвечать, что они счастливы, потому что люди действительно не хотят, чтобы им звонили местные полицейские с вопросами: "Ну, какая у вас проблема?"… Но я не знаю. Может, в этом есть что-то искреннее", — приводит издание слова лектора из Лондонского университета Уильяма Дэйвиса, автора книги "Индустрия счастья".

Газета также отмечает усилия по "измерению счастья" в правительственных учреждениях в эмирате Дубай. По данным издания, посетители могу оставить отзыв о посещении офисов с помощью планшетов, расположенных рядом с рабочими местами госслужащих.