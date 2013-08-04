В России на здании ФСКН на флаге перепутали цвета (фото)

Фотографии баннера опубликованы пользователями твиттера.

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На снимках видно, что авторы баннера «Десять лет на службе Отечеству» поменяли местами две полосы российского триколора. В результате красная полоса, которая должна была быть снизу, оказалась посередине, а ее место заняла синяя. Современного флага аналогичной расцветки в справочниках найти не удалось, сообщает Lenta.ru.

В свою очередь представитель пресс-службы ведомства заявил РИА Новости, что баннер просто перевернулся из-за ветра. В то же время на фотографии заметно, что верхняя (белая) полоса триколора осталась на своем месте. Если бы баннер с правильным флагом перевернулся, то именно она поменялась бы местами с красной, в то время как синяя полоса в любом случае оказалась бы посередине.

Кроме того, буквы и российский герб, соседствующие на баннере с триколором, также не выглядят перевернутыми. Представитель ФСКН также не пояснил, как ветер мог повернуть намертво прикрепленный к стене односторонний баннер.

За последние несколько месяцев это уже не первый случай путаницы с цветами российского флага. В частности, в июле над администрацией подмосковного Домодедово подняли перевернутый триколор, вызвавший у блогеров ассоциации с флагом Сербии. Кроме того, перевернутым российский флаг оказался и на золотых медалях, которые в конце июня вручили отличникам в нескольких московских школах.