Итальянец подал на супругу в суд за отсутствие кулинарных способностей

Женщину обвинили в жестокости к собственной семье, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Local. 40-летняя итальянка, имя которой не разглашается, может быть осуждена на срок до шести лет. Ее 47-летний супруг заявил, что уже более двух лет страдает от неспособности жены справляться с домашними делами.

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По словам итальянца, его выгоняли из супружеской спальни и он был «вынужден жить в антисанитарных условиях». Он добавил, что продукты, которые он покупает, приходится выбрасывать, потому что супруга их портит.

Это не первый случай, когда супруги пытаются добиться друг от друга выполнения бытовых обязанностей через суд. 27 декабря 2013 года жительница Индии решила вернуться к мужу после того, как тот в суде пообещал ей оборудовать дома туалет. По словам женщины, ей не нравилось справлять нужду на улице и она ушла от супруга.