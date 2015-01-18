В США на аукционе продали письма и фотографии Жаклин Кеннеди за более 28 тысяч долларов

Об этом сообщают РИА Новости.

Среди порядка двадцати лотов, имевших отношение к Жаклин Кеннеди, на аукционе были представлены её письма к оформителю интерьеров Ричарду Кейту Лэнгхаму и Биллу Хамильтону, работавшему главным дизайнером в модном доме Carolina Herrera, где одевалась бывшая первая леди.

Как заявил совладелец аукционного дома Вейд Тервиллер, письма супруги 35-го президента США редко выставляются на аукцион, поэтому со стороны потенциальных покупателей наблюдался "невероятный интерес".

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"Когда мы устраиваем аукционы по продаже предметов искусства или мебели, вы не увидите людей, ведущих диалог на предварительном осмотре. В этот раз было по-другому. Людям хотелось обсудить её предметы гардероба и вспомнить, какие события происходили (в стране), когда Джеки появлялась в разных местах в том или ином наряде", — сказал он.

С молотка также ушла книга о восстановлении Белого дома, которую Кеннеди лично подписала для Лэнгхама, и две черно-белые фотографии бывшей первой леди, сделанные фотографом семьи Кеннеди в Палм-Бич. Оба лота были проданы за рекордную сумму — 4,5 и 2,2 тысячи долларов соответственно.