В Черкассах водитель, пытаясь скрыться от полицейских, заехал в ворота полицейского участка

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области, 29 декабря пеший полицейский патруль стал свидетелем грубого нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля Daewoo. Автомобиль на большой скорости проехал на красный свет светофора и едва не совершил ДТП. Координаты нарушителя полицейские передали автопатрулям.

Автомобиль нашли через несколько минут, но водитель по требованию полицейских остановиться не отреагировал. Проехав почти полгорода и, пытаясь скрыться в переулках, заехал в открытые ворота отделения полиции, где его и задержали.

Нарушителем оказался 27-летний местный житель. От медосмотра он отказался. В ходе осмотра его автомобиля был обнаружен бумажный сверток с наркотиками.

На нарушителя составлены два административных протокола за превышение скорости и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Также по факту обнаружения наркотиков открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса ("незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта").