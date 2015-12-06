Неразлучные друзья: в Приморье козел Тимур завтракает только в присутствии тигра Амура

Козел Тимур в Приморье, уже несколько дней подряд ночующий возле вольера своего друга тигра Амура, начинает есть только когда хищника выпускают в общий парк, сообщил директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев, передают РИА Новости.

Козла в качестве добычи привели в вольер к амурскому тигру Амуру, однако хищник не стал его есть, так как Тимур проявил смелость и дал отпор. Козел в итоге даже занял спальное место тигра, заставив того спать на крыше убежища. За время совместного проживания двух зверей тигра периодически кормят живой пищей, и он не пытается напасть на козла. В прошлые выходные парк сообщил, что звери ночевали в разных вольерах, и хищник всю ночь ревел. Руководство парка решило, что пока они будут ночевать по отдельности.

"Тимур опять ночевал рядом с тигром, ему сделали навесик небольшой, постелили много соломы. Тигра выпускают в общий парк, и Тимур опять щиплет траву, рядом с тигром у него появляется аппетит. Он мог и раньше ее щипать, но он стоял и ждал, пока выйдет в парк Амур", — говорит Мезенцев, комментируя новое видео о дружбе животных.

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По его словам, в интернете был запущен слух о том, что Тимур уже съеден, однако специалист опроверг эту информацию. "Спрашивают, есть ли риск у Тимура. Риск у Тимура быть съеденным Амуром намного меньше, чем у людей, живущих рядом друг с другом", — отметил Мезенцев.

На новом видео тигр и козел спокойно гуляют вместе, Амур валяется и играет, как домашняя кошка, а Тимур при этом, не отходя ни на шаг, мирно жует траву рядом.