В Симферополе сожгли чучело президента Турции Эрдогана (фото)

В Симферополе на площади под зданием Совета министров группа людей сожгла соломенное чучело, к которому прикрепили фотографию президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана.

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Об этом сообщает местное издание События Крыма.

Напомним, 24 ноября на границе с Сирией Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, которые, как сообщают турецкий власти, нарушил ее воздушное пространство и после 10 предупреждений не покинул его. В свою очередь власти РФ утверждают, что никаких предупреждений не было, а самолет находился на сирийской территории, потребовали от Турции извинений и компенсации ущерба. Турецкая сторона отказалась приносить извинения.