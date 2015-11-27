В Симферополе сожгли чучело президента Турции Эрдогана (фото)
Группа людей собралась у здания Совета министров.
В Симферополе на площади под зданием Совета министров группа людей сожгла соломенное чучело, к которому прикрепили фотографию президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана.
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Об этом сообщает местное издание События Крыма.
Напомним, 24 ноября на границе с Сирией Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, которые, как сообщают турецкий власти, нарушил ее воздушное пространство и после 10 предупреждений не покинул его. В свою очередь власти РФ утверждают, что никаких предупреждений не было, а самолет находился на сирийской территории, потребовали от Турции извинений и компенсации ущерба. Турецкая сторона отказалась приносить извинения.