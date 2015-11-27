Козла, оккупировавшего дом амурского тигра, отселять не намерены (фото)

Об этом сообщил "РИА Новости" директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

"Вот уже пятую ночь Амур и Тимур ночевали вместе, и если раньше тигр выходил утром из вольера и сразу шел по своим делам, то теперь он выходит и, оглядываясь, ждет, пока козел пойдет за ним. Мы думаем, что и впоследствии Амур не станет есть Тимура, так как он уже не воспринимает его как добычу, а, скорее, как равного", — сказал он.

По словам Мезенцева, переселять козла в другой вольер не планируется.

"У нас есть вольер для коз, они трусливы, и у них своя судьба — быть съеденными хищниками, а у Тимура — своя судьба, он своей смелостью показал, что достоин жить вместе с тигром, поэтому здесь он и останется. Мы не опасаемся за жизнь козла, так как если бы Амур хотел съесть его, уже давно съел бы — он крупный сильный хищник и расправлялся с добычей куда крупнее Тимура", — отметил директор парка.

Мезенцев добавил, что за время совместного проживания двух зверей тигра уже кормили живой пищей.

"Но к Тимуру у него особое отношение — как к равному, они даже воду вместе пьют", — заявил он.

Напомним, накануне сафари-парк сообщил о том, что тигр Амур подружился с козлом, которого ему прислали на съедение. "Осмелевшего" козла сотрудники парка назвали Тимуром.