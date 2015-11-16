Мутко побоялся отвечать на английском: "Я как только скажу спик инглиш, потом песни в YouTube"

Об этом сообщает Lifenews.

"Speak english a little, — отметил министр. — Я как только скажу speak english, — потом песни в YouTube", отметил он.

Не исключено, что Виталий Мутко имел в виду видеоклип, в котором на речь министра спорта на английском языке была наложена музыка. Видеозапись, выложенная на YouTube, уже собрала более 1,3 миллиона просмотров.

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В интервью «Русской службе новостей» ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев заявил, что в 2005 году Мутко сдал экзамен по английскому языку на «хорошо».

28 мая 2015 года Мутко в Цюрихе пообщался с журналистами на английском языке, что в очередной раз спровоцировало волну обсуждений его способностей в этой сфере. Министр спорта сперва прокомментировал подготовку России к проведению чемпионата мира 2018 года. А вот вопрос о возможном допросе в связи с расследованием дела министр, судя по его реакции, не понял. Но Мутко не растерялся и попытался сказать по-английски, что для России чемпионат не будет стоить дорого. На вопрос о том, будет ли он голосовать на предстоящих выборах главы ФИФА за Зеппа Блаттера, Мутко начал отвечать на смеси английского и русского языков.

Стоит отметить, что самый популярный запрос на фамилию Мутко в интернет-поисковиках даёт ответ: «Мутко на английском». А крылатые выражения Виталия Леонтьевича «Фром май харт», «Ноу криминалити ин Раша», «Туморо митинг будет евро ассоциэйшен» стали популярными интернет-мемами.