В Британии начали продавать таблетки от селфи-зависимости
16:18, 05 ноября 2015Курьёзы
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Они не обладают лекарственным эффектом, а только освежают дыхание.
Таблетки от селфи-зависмости / Anti Selfie Tabs/METRO
Об этом пишет Metro.
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Для продажи таблеток даже создали специальный сайт AntiSelfieTabs.com, который в момент написания новости уже не работает.
Отмечается, что таблетки не имеют лекарственного эффекта, только освежают дыхание, но могут стать хорошим подарком для людей, страдающих селфи-зависимостью.
Среди указанных достоинств таблетки – низкая цена, уникальность, новизна и главное – возможность отправить их анонимно. Стоит удовольствие 9,99 фунта (15 долларов). Международная доставка, обойдется в 2,99 фунта. В одной пачке 36 мятных конфет, одновременно можно заказать максимум пять упаковок.
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