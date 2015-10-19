Пассажир летевшего в Дублин самолета укусил соседа и умер

Об этом рассказала ирландская полиция, передает РБК со ссылкой на The Guardian.

Приступ случился у 24-летнего пассажира. Инцидент произошел в тот момент, когда самолет был уже на полпути в Дублин, отмечает газета.

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Пассажира, напавшего на своего попутчика, после инцидента связали. Однако вскоре его состояние резко ухудшилось, и он потерял сознание.

В связи с этим командир экипажа принял решение изменить курс и посадить самолет в городе Корк. Точное время смерти пассажира определить не удалось, однако полиция указывает, что он был объявлен мертвым еще на борту самолета.

Пострадавший от укуса пассажир был доставлен в больницу. По данным Би-би-си, скончавшегося пассажира отправили на вскрытие в университетскую клинику Корка. Полиция также опросила 170 пассажиров и членов экипажа самолета.