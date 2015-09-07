Девушки из корейской группы во время 4-минутного выступления 8 раз упали на сцене
21:11, 07 сентября 2015Курьёзы
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Видео, на котором солистки группы GFriend во время выступления на скользкой сцене упали 8 раз, собрало уже более миллиона просмотров.
В результате журналисты и поклонники группы насчитали около 8 падений певиц / скриншот с записи
Во время выступления на фестивале в Сеуле участницы поп-группы стали жертвами скользкого пола на сцене, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Time. Исполняя композицию Me Gustas Tu, девушки танцевали, пытаясь удержаться на скользкой сцене. В результате японские журналисты и поклонники группы насчитали около 8 падений певиц.
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Всего за несколько дней видео неудачного выступления GFriend набрало более миллиона просмотров на YouTube.
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