В России стела отомстила жениху, бросившему в нее бутылку (видео)

Как видно на видео, бутылка не разбилась, а вернулась к жениху. О мотивах разбить бутылку о стеллу не сообщается.

Читайте такжеБутылки с шампанским со дна Балтики раскрыли секреты изготовления напитка в XIX веке

Сообщается, что ролик с инцидентом разошелся на Западе, среди СМИ, опубликовавших видео Reddit и The Independent.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании местный житель погиб от удара молнии, которая попала в селфи-палку в его руках.