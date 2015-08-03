В России стела отомстила жениху, бросившему в нее бутылку (видео)
19:22, 03 августа 2015Курьёзы
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Стела, стоящая на автостраде 50 лет октября в Якутске, отомстила жениху, который бросил в нее бутылкой с шампанским.
Как видно на видео, бутылка не разбилась, а вернулась к жениху. О мотивах разбить бутылку о стеллу не сообщается.
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Сообщается, что ролик с инцидентом разошелся на Западе, среди СМИ, опубликовавших видео Reddit и The Independent.
Как сообщал УНИАН, в Великобритании местный житель погиб от удара молнии, которая попала в селфи-палку в его руках.
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