Британец умер от удара молнии в селфи-палку

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание The Independent.

Инцидент произошел в национальном парке Брекон-Биконс на юге Уэльса. Очевидцы утверждают, что группа молодых людей фотографировалась на вершине горы во время грозы.

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Журналисты The Independent сообщают, что в этот день в парке погиб еще один человек. Причины его смерти не приводятся. Травмы в непогоду получили еще два человека.

Как сообщал УНИАН, вчера МВД России презентовало памятку, которая напоминает о мерах безопасности при съемке селфи. По данным полицейских, более 100 человек пострадали с начала года, пытаясь сделать селфи. При этом более 10 случаев закончились смертельным исходом.