В Германии из склепа украли череп режиссера "Носферату", одного из первых фильмов про вампиров

Как сообщает русская служба Би-Би-Си со ссылкой на немецкие СМИ, соседние могилы братьев режиссера в склепе в коммуне Штансдорф остались нетронутыми.

По информации издания Spiegel Online, возле могилы были обнаружены следы воска. Возможно, похитители зажигали свечи, и у похищения был оккультный мотив.

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