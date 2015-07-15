В Германии из склепа украли череп режиссера "Носферату", одного из первых фильмов про вампиров
10:16, 15 июля 2015Курьёзы
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Череп немецкого кинорежиссера Фридриха Вильгельма Мурнау, снявшего знаменитый фильм ужасов "Носферату", похищен из его семейного захоронения на кладбище в Германии.
В Германии украли череп режиссера "Носферату" / кадр из фильма
Как сообщает русская служба Би-Би-Си со ссылкой на немецкие СМИ, соседние могилы братьев режиссера в склепе в коммуне Штансдорф остались нетронутыми.
По информации издания Spiegel Online, возле могилы были обнаружены следы воска. Возможно, похитители зажигали свечи, и у похищения был оккультный мотив.
Читайте такжеВ Мюнхене неизвестные снова осквернили могилу Степана БандерыМурнау наиболее прославился благодаря немому вампирскому хоррору "Носферату" (1922), ставшему классикой жанра. Режиссер погиб в 1931 году в автокатастрофе в Калифорнии.
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