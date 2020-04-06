Полицейские остановили водителя, чтобы привлечь ее как свидетеля: она оказалась пьяной и с наркотиками (фото)

Женщине провели поверхностную проверку, во время которой обнаружили в кармане металлическую коробку с наркотиками.

В Киеве 6 марта патрульные остановили автомобиль Skoda на улице Вышгородской, поскольку водителя хотели привлечь как свидетеля процедуры прохождения осмотра другим водителем на состояние опьянения — свидетель тоже оказалась пьяной.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

«Во время общения с женщиной инспекторы заметили явные признаки алкогольного опьянения и у нее. Результат освидетельствования на месте — 1.3 промилле», — говорится в сообщении.

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Кроме того, женщине провели поверхностную проверку, во время которой обнаружили в кармане металлическую коробку, а в ней — 5 прозрачных пакетов с растительным веществом, предположительно, наркотического происхождения.

Патрульные составили на водителя протокол по ч.1 ст.130 (управление в состоянии опьянения) Куоап. На место вызвали следственно-оперативную группу Оболонского района.