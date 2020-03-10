Херсонские чиновники поплатились должностями за эротическое шоу на работе к 8 марта (видео)

Также за ненадлежащую подготовку к Международному женскому дню отстранены от должностей начальник управления культуры, молодежи и спорта Херсонской ОГА и его заместители.

Заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Светлана Чепига и руководитель аппарата ОГА Владимир Клюцевский были уволены по результатам служебного расследования, поводом для которого стало выступление группы «Степ» на проходившем в ОГА торжественном собрании по случаю Международного женского дня.

Об этом глава ОГА Юрий Гусев сказал сегодня, 10 марта, во время селекторного совещания, передает корреспондент УНИАН.

«Уволен руководитель аппарата ОГА Владимир Клюцевский. Не работает в нашей команде Светлана Чепига. Ее увольнение будет согласовано с Офисом президента в установленном порядке», - сказал Гусев.

Также по итогам служебного расследования временно отстранены от своих должностей начальник управления культуры, молодежи и спорта Херсонской ОГА Михаил Линецкий и его заместители. Информации о том, как они будут наказаны, пока нет.

Напомним, в пятницу, 6 марта, во время торжественного собрания по случаю Международного женского дня (8 марта) выступила херсонская группа «Степ» с юмористической песней «Смажений кабанчик». В номере участвовали артистки балета, выступавшие в очень откровенных сценических костюмах. Видео, на котором был запечатлен номер, вызвало резонанс в СМИ и соцсетях.