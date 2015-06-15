В Одессе водитель прокусил плечо инспектору ГАИ, пытаясь избежать уплаты штрафа (видео)

В Одессе водитель прокусил плечо инспектору ГАИ, говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел посреди дня на глазах многочисленных свидетелей. Водитель нарушил правила дорожного движения на Карантинном спуске, уже на соседней улице его остановил дорожный патруль.

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Водитель остановился, выбежал из автомобиля и начал убегать. Инспекторы догнали беглеца и попытались его задержать, но он сорвал нагрудный значок с одного работника ГАИ, а другого покусал: сначала за палец, а потом прокусил плечо.

После чего водитель снова попытался скрыться, но его задержали, провели с ним профилактическую работу, он покаялся, извинился, и его отпустили.