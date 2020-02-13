Вознаграждение за девушку: в США мужчина обещает $25 тысяч тому, кто найдет ему любимую

Американец уверен, что это не самый простой способ, но надеется, что такой подход оправдает себя.

47-летний американец Джефф Гебхарт из штата Канзас готов заплатить 25 тысяч долларов тому, кто поможет найти ему девушку.

Читайте такжеИнтим и шантаж: парень заработал $20 тысяч в Tinder, притворившись девушкойОб этом пишет НВ со ссылкой на CBS News.

Отмечается, что мужчина разочаровался в традиционных методах знакомства, еще больше он избегает знакомств через интернет. Поэтому он решил действовать иначе.

Гебхарт холост, но у него было несколько длительных отношений. Детей у него нет, но есть «любимый щенок» по имени Гунер.

Кроме 25 тысяч, которые получит тот, кто найдет ему девушку, еще столько же мужчина перечислит благотворительной организации или на счет приюта для собак.

При этом, счастливчик не сможет получить все деньги сразу. 25 тысяч будут разбиты на 5 ежегодных платежей по 5 тысяч – первый из них он получит, после первой годовщины Гебхарта и его новой девушки. И так каждый год.

Также все девушки, которые захотят отношений, не попадут сразу на обед или в кино – они должны пройти опрос на сайте, чтобы Джефф мог понять, есть ли у отношений шансы.

«Я не смотрю на фотографии, но если они пройдут это испытание, я буду знать, что они – мои идеальные кандидатки», – сказал Гебхарт.

Он уверен, что это не самый простой и удобный способ завести отношения, но надеется, что такой подход оправдает себя.

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