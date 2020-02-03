Лайфхак британца помог познакомиться ему с тысячей девушек

30-летний маркетолог Марк Роф разместил билборд с объявлением о знакомстве.

Житель английского города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, установил в центре Манчестера билборд с объявлением о поиске девушки и получил тысячу приглашений на свидание.

Об этом сообщает Unilad.

По словам 30-летнего маркетолога Марка Рофа, он тщетно пробовал познакомиться через приложения для знакомств. В конце концов он решил разместить билборд с объявлением о знакомстве.

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Билборд за 425 фунтов стерлингов он разместил в центре Манчестера. На нем была его фотография и надпись: «Одиноки? Встречайтесь с Марком. Это может быть знак, которого вы ждали. Заходите на сайт DatingMark.co.uk».

На своем сайте Роф указал исчерпывающую информацию о себе. В частности, он описал себя как «крайне красивого и скромного». Также он указал свой рост - 1,8 метра, длину указательного пальца - 6,82 сантиметра, и цвет глаз - «темный серо-синий». Кроме того, Марк указал, что у него есть двое друзей, и он целовал «более трех девушек».

Согласно счетчику, установленному на сайте, встретиться с Рофом выразили желание более тысячи человек.

Теперь Роф хочет установить больше билбордов в разных городах Англии. Для этого он создал краудфандинговую страницу, где собирает пожертвования. Он указал, что если не соберет необходимые 1,6 тысячи фунтов, то пожертвует деньги на исследование рака. Если Роф соберет больше денег, чем рассчитывал, он направит оставшиеся средства на благотворительность.

The dating apps weren't working, so I bought a billboard and set up a website to stand out and try get a date.



Help me out https://t.co/ddz5s5aTul#DateMarkpic.twitter.com/z4nBlA4v1X — Mark Rofe 🧦 (@iamrofe) January 31, 2020

Как сообщал УНИАН, только половина пользователей приложения для знакомств Tinder ходят на свидания по итогам переписки с потенциальными партнерами в приложении, и лишь у каждого пятого из них встреча заканчивается сексом.