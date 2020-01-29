Хотели помочь: в Британии родственники пенсионерки случайно выбросили все ее сбережения

Родня приехала к британке, чтобы помочь ей привести дом в порядок.

В Великобритании пенсионерка чуть не лишилась своих сбережений из-за заботы родственников, которые решили прибраться в ее доме.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте такжеВ Черкасской области в секонд-хенде дети нашли фаллоимитаторы и бились ими, как на мечах - соцсети (фото)К 80-летней женщине приехала родня, чтобы помочь ей привести дом в порядок. Однако в ходе уборки родственники немного переусердствовали и выбросили жестяные банки, в которых женщина хранила все свои деньги – 20 тысяч фунтов стерлингов.

Как только пенсионерка об этом узнала, вся семья отправилась в центр переработки отходов, где о случившемся рассказали сотрудникам предприятия. Двое мужчин согласились помочь и в течение двух часов перебирали мусорные пакеты, пока не нашли первую банку. Вслед за ней нашлись и остальные четыре.

Пожилая британка получила свое состояние в целости и сохранности.

Сотрудники центра переработки добавили, что это не первый подобный случай: раньше им приходилось доставать из мусора свадебные платья и драгоценности.

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