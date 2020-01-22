В Бруклине мужчина зарегистрировал пиво как "животное эмоциональной поддержки" (фото)

В описании качеств "поддержки" бруклинца говорилось, что пиво "помогает мужчине справиться с его социальным тревожным расстройством".

Флойд Хэйз из Бруклина зарегистрировал пинту пива в качестве животного эмоциональной поддержки, чтобы беспрепятственно ездить с ним в общественном транспорте.

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По словам Хэйза, он часто путешествует по штату на автобусе, где запрещено употреблять алкоголь, поэтому он решил провести эксперимент. С помощью сайта регистрации служебных собак Хэйз получил для пива специальный номер животного поддержки, который, теоретически, может позволить ему провезти напиток.

Отмечается, что в описании качеств «поддержки» бруклинца говорилось, что пиву не требуется дополнительной дрессировки, и оно помогает мужчине справиться с его социальным тревожным расстройством.

Согласно американским законам, служебные животные могут находиться в местах, где обычным питомцам быть запрещено, например, в салоне самолета. Эти нормы призваны защищать служебных собак или миниатюрных лошадей, которые сопровождают людей с инвалидностью.

Под похожие правила подпадают и животные эмоциональной поддержки, помогающие владельцам бороться с депрессией или тревожностью.

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