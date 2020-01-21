В Грузии бездомная собака помогает детям переходить дорогу (видео)

Когда дети идут по пешеходному переходу, пес с лаем бросается на автомобили.

Собака, живущая в грузинском Батуми, начала охранять воспитанников местного детского сада. Всякий раз, когда дети переходят дорогу по пешеходному переходу у центрального парка, она с лаем бросается на автомобили, требуя, чтобы водители остановились.

Читайте такжеРождественское чудо: в Бельгии пес вернулся домой спустя 6 летВидео с собакой делятся пользователи в социальных сетях.

За несколько дней один из роликов набрал 300 тысяч просмотров. В комментариях пользователи благодарят собаку, называя ее настоящим героем улиц.

Оказалось, что животное живет в подъезде одного из соседних домов. В комментариях написали, что пса замечают на этом перекрестке практически каждый день.

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