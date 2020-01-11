Студент поплатился, когда заказал секс-игрушку в виде ребенка

Рентген обнаружил в коробке силиконовую куклу, которая имела вид маленькой девочки.

В Австралии арестовали 26-летнего студента из Сингапура, который заказал через интернет секс-куклу в виде ребенка.

Об этом сообщает South China Morning Post.

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Мужчина находился в стране по студенческой визе и попал в руки правоохранителей после того, как таможенники перехватили его посылку в конце 2019-го.

Рентген обнаружил в коробке силиконовую куклу, которая выглядела, как маленькая девочка.

Пока мужчину выпустили под залог и обязали явиться в суд. Если его признают виновным, ему придется уплатить штраф в 360 тысяч долларов. Также ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

По информации издания, в последнее время увеличились случаи перехвата таможенниками подобных кукол. В прошлом году власти Австралии объявили такие посылки вне закона.

Как сообщал УНИАН, в китайской провинции Фуцзянь жених опозорил свою невесту, показав гостям видео, на котором она занимается сексом с другим мужчиной.