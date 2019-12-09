В Японии три медведя устроились на зимнюю спячку в поликлинике (видео)
В японском городе Минамиуонума в префектуре Ниигата три медведя устроились на зимнюю спячку на складе в поликлинике.
Об этом сообщает местный телеканал NHK.
Читайте такжеВ Англии собака включила микроволновку и устроила пожарПредполагается, что среди обнаруженных медведей – одна самка и двое ее детенышей.
Медведей обнаружил сотрудник транспортной фирмы, который доставил туда грузы. Затем сотрудники поликлиники вызвали полицию, но прибывшие на место полицейские оказались в замешательстве, так как разбудить медведей было не просто. Им светили в глаза фонариками, но животные просыпаться не собирались. Также их пытались выгнать, используя фейерверки, но попытка не увенчалась успехом.
В результате пришлось применить оружие. Во взрослого медведя выстрелили из пистолета-транквилизатора, а затем поймали и детенышей. Никто из них не пострадал, и в ближайшее время их планируют выпустить в горы.
診療所で冬眠中？クマ捕獲 実は３頭だった 新潟 南魚沼 #nhk_newshttps://t.co/j8d2wdjxwH— NHKニュース (@nhk_news) December 9, 2019
На время операции по захвату медведей клиника приостановила свою работу, но после того, как животных забрали, продолжила работать в штатном режиме.
Ранее УНИАН сообщал, как в Польше рысь вторглась на ферму, полакомилась утками и заснула там.