В Японии три медведя устроились на зимнюю спячку в поликлинике (видео)

Разбудить пробравшихся на склад и уснувших там медведей было не просто.

В японском городе Минамиуонума в префектуре Ниигата три медведя устроились на зимнюю спячку на складе в поликлинике.

Об этом сообщает местный телеканал NHK.

Читайте такжеВ Англии собака включила микроволновку и устроила пожарПредполагается, что среди обнаруженных медведей – одна самка и двое ее детенышей.

Медведей обнаружил сотрудник транспортной фирмы, который доставил туда грузы. Затем сотрудники поликлиники вызвали полицию, но прибывшие на место полицейские оказались в замешательстве, так как разбудить медведей было не просто. Им светили в глаза фонариками, но животные просыпаться не собирались. Также их пытались выгнать, используя фейерверки, но попытка не увенчалась успехом.

В результате пришлось применить оружие. Во взрослого медведя выстрелили из пистолета-транквилизатора, а затем поймали и детенышей. Никто из них не пострадал, и в ближайшее время их планируют выпустить в горы.

На время операции по захвату медведей клиника приостановила свою работу, но после того, как животных забрали, продолжила работать в штатном режиме.

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