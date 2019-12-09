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В Японии три медведя устроились на зимнюю спячку в поликлинике (видео)

13:42, 09 декабря 2019
Курьёзы
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Животным светили в глаза фонариком, пытались их разбудить фейерверками, но тщетно / nexplorer.ru

Об этом сообщает местный телеканал NHK.

Читайте такжеВ Англии собака включила микроволновку и устроила пожарПредполагается, что среди обнаруженных медведей – одна самка и двое ее детенышей.

Медведей обнаружил сотрудник транспортной фирмы, который доставил туда грузы. Затем сотрудники поликлиники вызвали полицию, но прибывшие на место полицейские оказались в замешательстве, так как разбудить медведей было не просто. Им светили в глаза фонариками, но животные просыпаться не собирались. Также их пытались выгнать, используя фейерверки, но попытка не увенчалась успехом.

В результате пришлось применить оружие. Во взрослого медведя выстрелили из пистолета-транквилизатора, а затем поймали и детенышей. Никто из них не пострадал, и в ближайшее время их планируют выпустить в горы.

На время операции по захвату медведей клиника приостановила свою работу, но после того, как животных забрали, продолжила работать в штатном режиме.

Ранее УНИАН сообщал, как в Польше рысь вторглась на ферму, полакомилась утками и заснула там.

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Теги: #курьезы#медведи