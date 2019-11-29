Ведущая сделала подтяжку груди за несколько секунд и рассмешила зрителей (фото, видео)

Продемонстрировав результат, она рассмешила зрителей программы.

30-летняя британская певица и телеведущая Стейси Соломон сделала быструю подтяжку груди во время записи программы. Для этого она использовала клейкую ленту.

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На несколько минут она ушла в гримерную вместе с соведущей, а после вернулась в студию. Продемонстрировав результат, она рассмешила зрителей, передает Daily Mail.

"Это пустая трата времени, очень неудобно", - сказала Стейси после "подтяжки".

"Правда в том, что у меня всегда были отвисшие груди — точнее не отвисшие, просто пониже, чем у большинства", - пошутила ведущая.

Ранее американская модель и телезвезда Ким Кардашьян показала в Instagram способы поддержки груди без нижнего белья и с открытым декольте. Она перевязала липкой лентой свой бюст и назвала свой метод «SKIMS».