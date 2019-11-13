Кардашьян показала в Instagram, как подтягивает грудь (фото)

Советы, как удобно умостить грудь, Кардашьян сопровождала снимками топлес.

Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян во вторник показала в Instagram способы поддержки груди без нижнего белья и с открытым декольте.

Об этом пишет Daily Mail.

Советы, как удобно умостить грудь, Кардашьян сопровождала снимками топлес. Модель перевязала липкой лентой свой бюст и назвала свой метод «SKIMS».

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Кардашьян призналась, что ее новое изобретение не мешает соскам и что практиковала «скотч» и раньше – для открытых платьев. В то же время вещи из слишком легкой ткани могут из-за этого порваться.

Лента напоминает подтяжки и разработана для случаев, когда бюстгальтер не подходит – для пиджаков без блузки, платьев с глубоким декольте.

Метод Кардашьян подойдет женщинам, которые не любят носить бюстгальтеры, но хотят чувствовать подъем, поддержку, безопасность и защиту, пишет издание.

Сначала американка демонстрировала три типа оттенков ленты, которые, по ее словам, «будут соответствовать тону кожи».

Кардашьян сделала надрез на ленте и показала, как легко ее снять.

Ранее Кардашьян собрала своих детей вместе с племянницами и опубликовала в пятницу душевные фото в Insta Stories.