Отец спас рожденную в автомобильной пробке дочь с помощью шнурка от кроссовка (видео)

Женщина родила на заднем сидении машины.

Жительница английского города Кингстон-апон-Халл родила девочку в автомобильной пробке. Ее возлюбленный Каллум Уайлдридж спас малышку с помощью шнурка от кроссовка.

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Когда у женщины Холли Лоуторп начались схватки, они с возлюбленным сели в машину и поехали в больницу, которая находилась в 6 км от их дома, передает The Mirror.

По дороге у Холли отошли воды, но их авто попало в пробку. Женщина родила на заднем сидении машины. Но новорожденная девочка начала синеть, так как пуповина обернулась вокруг ее шеи.

Уайлдридж вызвал "скорую" и дал указания матери роженицы, чтобы та сняла пуповину с шеи ребенка. Затем он вытащил шнурок из своего кроссовка и перетянул им пуповину.

Через несколько минут приехали врачи скорой помощи, обрезали пуповину, осмотрели ребенка и госпитализировали роженицу и ее чадо.

Как сообщалось, в небольшом польском поселке Мейсце-Оджаньске, расположенном возле границы с Чехией, за последние девять лет не родился ни один мальчик. Глава поселка Раймунд Фришко объявил награду паре, которая родит мальчика.