За 9 лет одни девочки: в польском поселке объявили награду за рождение мальчика

В поселке решили проверить, повторялась ли еще когда-либо такая ситуация.

В небольшом польском поселке Мейсце-Оджаньске, расположенном возле границы с Чехией, за последние девять лет не родился ни один мальчик. Глава поселка Раймунд Фришко объявил награду паре, которая родит мальчика.

Об этом сообщает The First News.

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«Мне эта ситуация кажется необычной, поэтому стоит попробовать понять, в чем причина. Я решил наградить родителей, которые родят первого мальчика. Я не раскрою сейчас, что это будет, но обещаю, что оно того стоит», - рассказал он.

Также он инициировал проверку исторических записей, чтобы понять, повторялась ли еще когда-либо такая ситуация на этой территории.

«Объяснить эту загадку будет довольно сложно, но здесь действительно девочки рождаются намного чаще, чем мальчики».

Томаш Голяш, глава бригады пожарных (24 девушки и 8 мужчин), рассказал, что такая ситуация продолжается в селе уже несколько десятилетий.

«Я приехал сюда, поженился на местной девушке, которая родила мне двух девочек. У соседа та же ситуация. Я хочу себе сына, но мне кажется это чем-то нереальным», — рассказывает он.